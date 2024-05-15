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Стало известно, какие поломки чаще всего случаются у россиян дома

«Работа.ру»: почти половина россиян жалуется на проблемы с сантехникой

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«Газета.Ru»

Каждый десятый опрошенный россиянин сталкивается с поломками в квартире или доме ежемесячно. Такие данные были получены в ходе совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», копия есть у «Газеты.Ru».

«Больше половины опрошенных (52%) отметили, что в их доме часто возникают поломки с сантехникой, в том числе проблемы с трубами, кранами и смесителями», — говорится в исследовании.

На втором месте по распространенности идут неисправности бытовой техники, с которыми столкнулись 35% участников опроса. Замыкают тройку лидеров поломки, связанные с электричеством — розетками, проводкой и освещением (30%).

Что касается реакции россиян на возникновение поломок, то половина опрошенных (50%) указали, что их действия зависят от сложности проблемы. При этом 47% предпочитают обращаться к специалистам, а 42%, наоборот, занимаются ремонтом самостоятельно.

Бюджет, который россияне готовы выделить на устранение бытовых поломок, варьируется. Большинство (28%) назвали сумму от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Лишь 4% выразили готовность инвестировать более 10 тыс. рублей. Для 40% опрошенных все зависит от типа неисправности, требующей ремонта.

Исследование также показало, что 21% респондентов никогда не сталкивались с поломками в своем жилище.

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