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Домогаров объяснил, почему ушел из театра Моссовета

Актер Домогаров заявил, что покинул театр Моссовета из-за неуважения руководства

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Актер Александр Домогаров опубликовал открытое письмо с объяснением причин ухода из театра имени Моссовета, в котором прослужил 30 лет. Его публикует издание mk.ru.

«Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля «Ричард III», имеющего самую высокую цену на билеты; на то, что «Ричард III» принципиально ставили в афише на самый сложно продаваемый день, зная, что все равно будет аншлаг», — заявил артист.

По словам Домогарова, он с 2020 года наблюдал за тем, как новое руководство разрушает театр. В 2023 году актер был близок к уходу со сцены, но остался ради дорогого ему и зрителям спектакля «Ричард III».

Параллельно, заявил артист, он пытался «максимально конструктивно выстроить диалог» с администрацией театра, однако часто не получал обратной связи. Домогаров добавил, что последней каплей для него стало то, что в «Ричард III» ввели актрису на вторую главную женскую роль всего после двух репетиций в зале и на сцене.

«Но надо признать, что спектакля «Ричард III» — той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — подытожил артист.

Накануне сообщалось, что Домогаров уйдет из Театра имени Моссовета после почти 30 лет службы. Заявление об увольнении актера его директор подала в театр 14 мая. Она же подтвердила, что сам он в театре уже не появится.

28 мая станет последним днем работы артиста в театре, трудовую книжку 28 мая заберет его адвокат. До этого СМИ сообщали, что поводом ухода артиста из труппы стало его несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Ранее стало известно, что звезда «Мастера и Маргариты» сыграет Шостаковича в новом фильме.

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