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Рекордный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком фиксируют в Японии

NHK: в Японии фиксируют рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком

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Shutterstock

Рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией, которая может привести к летальному исходу, фиксируют в Японии. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, число больных в Японии с начала 2024 года по 5 мая составило 801, что в 2,76 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Число больных в 2023 году составило 941 — это самый высокий показатель с момента начала сбора статистики нынешним методом, отметил телеканал.

Причина увеличения числа больных неизвестна, при этом отмечается, что число больных фарингитом, вызванным одним и тем же типом бактерий, увеличилось после смягчения мер против коронавируса.

Возможной причиной считают заражение через раны. Киёсю Танигучи, директор Национальной больничной организации Mie Hospital, рассказал, что если бактерии проникают через рану, заразиться можно «молниеносно», поэтому важно соблюдать профилактические меры, такие как дезинфекция рук и мытье рук при травмах.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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