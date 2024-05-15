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#Дело главного кадровика Минобороны
#Новый состав кабмина
#Обрушение дома в Белгороде
Новости
Спорт
#Дело главного кадровика Минобороны
#Новый состав кабмина
#Обрушение дома в Белгороде
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Спецпроекты
Цивилизация
Стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области
07:34
Рекордный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком фиксируют в Японии
07:32
В Минобороны сообщили о сбитых за ночь воздушных целях над российскими...
07:24
Путин заявил, что председательство России в БРИКС набрало уверенный темп
07:19