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В Верховной раде объяснили, для чего в Киев прибыл Блинкен

Депутат рады: Блинкен своим визитом в Киев мог дать «психологический сигнал»

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Brendan Smialowski/AP

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко сообщил, что визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев может дать «мощный политический сигнал», но неизвестно, насколько он будет эффективным. Об этом политик написал в социальных сетях.

«Думаю — это в первую очередь попытка (подачи. — «Газета.Ru») мощного психологического сигнала. Для ВСУ, для украинцев и власти. Каждый «сигнал» становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся», — написал Кучеренко.

До этого Блинкен признал, что мобилизация на Украине проходит с трудностями, но выразил уверенность в ее целесообразности. По его словам, мобилизация обеспечит украинскую армию дополнительными войсками для борьбы с более многочисленными наступающими силами. Блинкен подчеркнул, что мобилизация позволит укрепить оборону и сформировать больше подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля этого года подписал закон об усилении мобилизации в стране, он вступит в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные украинцы в течение 60 дней (с 18 мая) обязаны обновить свои данные в военкомате. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу до тех пор, пока в стране действует военное положение. Уклонистам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.

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