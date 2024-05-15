Легковой автомобиль разорвало на части во время ДТП на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошло серьезное ДТП, в результате которого легковой автомобиль был полностью уничтожен. Три человека получили травмы, пишет Telegram-канал Shot.

Авария случилась на Тарусской улице. Водитель черного Hyundai Solaris не сумел справиться с управлением, что привело к тому, что машина вылетела на тротуар, столкнулась со столбом и перевернулась несколько раз. Из-за высокой скорости движения удар был настолько сильным, что двигатель автомобиля вылетел из него.

В момент аварии в машине находились две женщины и мужчина. По свидетельствам очевидцев, после аварии водитель сел на бордюр. Свидетели считают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Одну из пассажирок с подозрением на перелом позвоночника доставили в больницу на скорой помощи. На месте происшествия работают экстренные службы.

До этого в Санкт-Петербурге произошло очередное ДТП с лазурным автобусом — в результате столкновения с грузовиком пострадали три человека.

Ранее следствие попросило ареста главы автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом.