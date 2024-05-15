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ВСУ ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области

В МЧС призвали жителей Шебекино спрятаться в подвалах из-за обстрелов

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В ведомстве призвали местных жителей спуститься в подвал и спрятаться в другом укрытии.

В ту же ночь беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области. В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива нет. По предварительным данным, пострадавших нет. На место приехали экстренные службы.

Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в Новой Таволжанке после обстрела. Через некоторое время в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде. Согласно сообщению Гладкова, пострадавших, предварительно, нет.

По его словам, осколками также посечен автомобиль и повреждены линии электропередачи. Без света временно остаются жители одной из улиц.

Ранее в Минобороны сообщили о сбитых за ночь воздушных целях над российскими регионами.

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Обстрелы Белгородской области
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