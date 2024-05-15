Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области отменили режим опасности атаки дронов спустя семь часов

Гусев: режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен

close
100%
Shutterstock/Wirestock Creators

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Режим действовал на территории области с 0:01 мск и закончился спустя семь часов.

До этого беспилотники Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали топливную базу в Ростовской области. По данным главы региона, произошло два взрыва.

В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива нет.

В эту же ночь белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в Новой Таволжанке после обстрела. Через некоторое время в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде. По предварительным данным, двое мирных жителей пострадали. Они были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее губернатор Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами