В Воронежской области отменили режим опасности атаки дронов спустя семь часов

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Режим действовал на территории области с 0:01 мск и закончился спустя семь часов.

До этого беспилотники Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали топливную базу в Ростовской области. По данным главы региона, произошло два взрыва.

В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива нет.

В эту же ночь белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в Новой Таволжанке после обстрела. Через некоторое время в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде. По предварительным данным, двое мирных жителей пострадали. Они были доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее губернатор Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.