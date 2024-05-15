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Зеленский отменил визит в Испанию

EFE: Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию. Об этом пишет агентство EFE, ссылаясь на источники из Королевского дома.

В публикации говорится, что это должен был быть первый визит Зеленского в Испанию, в ходе которого должна была состояться встреча с главой правительства Педро Санчесом и подписание соглашений о безопасности. Кроме этого, украинский лидер должен был посетить Португалию.

Журналисты отметили, что причина отмены визита не называется, но дипломатические источники рассказали, что отмена поездки связана со сложной ситуацией на фронте.

Официальные представители правительства отказались от комментариев, сославшись на соображения безопасности, так как любая поездка украинского президента связана с рисками.

Накануне сообщалось, что Король Испании Филипп VI 24 мая примет Зеленского на аудиенции в королевском дворце.

Ранее Зеленский назвал самые «жаркие» места боев.

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