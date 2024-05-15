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Генерал ВСУ спрогнозировал сроки второго этапа наступления сил РФ

Генерал ВСУ Романенко: ВС РФ могут начать второй этап наступления в конце мая

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российское командование готовит новые резервы, которые могут быть задействованы на «втором этапе» наступления в конце мая. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Вышка» высказал украинский генерал в отставке, бывший замглавы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко.

По его словам, армия России сейчас готовит резервы, обеспечивает их вооружением и техникой, а также сосредоточена на формировании новых группировок.

Если все пройдет без препятствий, тогда можно говорить о возможности второго этапа российского наступления, о котором упоминал президент Украины Владимир Зеленский. Предположительно, это может произойти в конце мая — начале июня, заявил Романенко.

Генерал добавил, что российские группировки могут действовать не только на Харьковском направлении, но и в Сумской области или в другом месте при необходимости.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.

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