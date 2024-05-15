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Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в среду

Гидрометцентр: до 18 градусов тепла и облачно будет в Москве в среду

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В среду в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до +18°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В течение дня в столице будет от 16...18°С тепла, а ночью к четвергу температура может снизиться до +4°С.

Прогнозируется переменный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться от +13...+18°С. Ночью к четвергу термометры могут показать до +1°С.

Накануне синоптики предупредили москвичей о еще одной волне холода. В начале следующей недели температура по ночам будет в районе +5-10°C. С четверга в Москве похолодает, при этом столбики термометров ночью не опустятся ниже -1-6°C.

Также москвичам предсказали грозу в конце недели.

Некоторое время назад руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально холодная погода в Москве заканчивается, вскоре в город придет долгожданное потепление. Он уточнил, что теплая погода задержится в столице надолго, в мае синоптики не ждут возвращения аномальных холодов.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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