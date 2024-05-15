Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но такая дипломатия не работает... Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — цитирует агентство слова Кулебы, сказанные им в апреле газете Washington Post.
В статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена работает над отправкой на Украину дополнительной батареи Patriot.
По словам источников агентства, США стремятся отправить одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также работают над планами по отправке стране дополнительных систем ПВО из своих запасов.
14 мая канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot.
Ранее Блинкен заявил, что новый пакет помощи прибывает на Украину.