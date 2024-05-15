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Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО

Кулеба заявил, что бьется головой о стену для поставок Patriot на Украину

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Kacper Pempel/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но такая дипломатия не работает... Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — цитирует агентство слова Кулебы, сказанные им в апреле газете Washington Post.

В статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена работает над отправкой на ​​Украину дополнительной батареи Patriot.

По словам источников агентства, США стремятся отправить одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также работают над планами по отправке стране дополнительных систем ПВО из своих запасов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 мая канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Блинкен заявил, что новый пакет помощи прибывает на Украину.

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