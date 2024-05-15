Армия Израиля ликвидировала одного из командиров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации старшего полевого командира подразделения «Южный фронт» организации «Хезболла» Хоссейна Ибрагима Мечи. Об этом говорится в Telegram-канале армии.

ЦАХАЛ атаковал Мечи с помощью самолета ВВС и ликвидировал его в районе города Сур. По данным военного ведомства, уничтоженный командир был ответственным за центральные и западные регионы Ливана. Хасин отвечал за планирование и реализацию многих задач в тылу Израиля во время боевых действий.

«В рамках своей должности он занимался продвижением различных линий против израильского тыла, а в прошлом занимал должность командующего прибрежным сектором организации», — отметила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет. Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов тогда писало, что «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае полноценного вступления в конфликт на Ближнем Востоке

Ранее «Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю.