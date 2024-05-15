Экипажи российских Су-25 уничтожили замаскированную специальную технику ВСУ

Российские штурмовики Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Центр» нанесли удар по подразделениям противника, уничтожив его живую силу и технику. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Самолеты, взлетевшие парами, использовали неуправляемые авиационные ракеты, которые были выпущены в режиме кабрирования по заданным координатам и поразили замаскированную специальную технику и живую силу противника. После применения средств поражения Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета. Полет прошел в штатном режиме.

По данным, полученным от передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

До этого сообщалось, что российские многоцелевые истребители Су-30СМ во время патрулирования не дали авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) вылететь с аэродромов базирования.

Ранее российский штурмовик показал высший пилотаж на предельно малой высоте в зоне СВО.