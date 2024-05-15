Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экипажи российских Су-25 уничтожили замаскированную специальную технику ВСУ

Российские штурмовики С-25 ракетами уничтожили замаскированную спецтехнику ВСУ

close
100%
Eduard Korniyenko/Reuters

Российские штурмовики Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Центр» нанесли удар по подразделениям противника, уничтожив его живую силу и технику. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Самолеты, взлетевшие парами, использовали неуправляемые авиационные ракеты, которые были выпущены в режиме кабрирования по заданным координатам и поразили замаскированную специальную технику и живую силу противника. После применения средств поражения Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета. Полет прошел в штатном режиме.

По данным, полученным от передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

До этого сообщалось, что российские многоцелевые истребители Су-30СМ во время патрулирования не дали авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) вылететь с аэродромов базирования.

Ранее российский штурмовик показал высший пилотаж на предельно малой высоте в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами