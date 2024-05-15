Путин заявил, что председательство России в БРИКС набрало уверенный темп

В БРИКС при председательстве России развернута работа по наращиванию взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информагентству «Синьхуа», которое опубликовано на сайте Кремля.

С 1 января 2024 года председательство в объединении БРИКС перешло к России.

Президент отметил в интервью, что российское председательство «набрало уверенный темп».

«Развернута полномасштабная работа по всем трем магистральным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные контакты», — сказал Путин.

Он также отметил, что одна из основных целей главенства РФ в объединении — органичная интеграция новых участников в БРИКС, которым активно помогают встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества.

В апреле сообщалось, что на вступление в БРИКС претендуют 40 стран.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.