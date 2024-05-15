Актриса «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба написала встречное заявление на Елену Ерёменко

Актриса Лиана Гриба, известная по сериалу «Постучись в мою дверь», опровергла обвинения в нападении на жену актера Никиты Волкова, которого называют «русским Серканом Болатом». Она подала встречное заявление в МВД на Елену Ерёменко, об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам Грибы, в декабре 2023 года произошел «неприятный инцидент с привлечением сотрудников полиции» между ней и супругой коллеги. Гриба утверждает, что не атаковала никого, не наносила увечий и не была инициатором конфликта.

Звезда сериала пояснила, что лишь защищалась. Вместе с адвокатом она подготовила контрзаявление и подала его в полицию. По ее словам, в тот день они с ее женихом, актером Артемом Губиным, подавали заявление в ЗАГС и все обвинения в ревности необоснованны.

Конфликт случился 9 декабря на вечеринке, посвященной завершению съемок сериала «Постучись в мою дверь». В ходе мероприятия возник разговор о Волкове.

Как пишет Telegram-канал Shot, Гриба пыталась доказать, что чувства персонажей «русских Серкана и Эды» вышли за рамки киножанра. Она взяла стакан вина и облила им лицо жены актера, что привело к травме черепно-мозговой системы и сотрясению. После этого Ерёменко обратилась в полицию.

Ранее вышла российская версия «Постучись в мою дверь».