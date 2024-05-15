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В Минобороны сообщили о сбитых за ночь воздушных целях над российскими регионами

Минобороны РФ: силы ПВО России ночью сбили 10 ракет над Крымом

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Станислав Красильников/РИА Новости

В ночь на 15 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также над Белгородской областью российские военные сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и девять беспилотников, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В российском ведомстве добавили, что над Брянской и Курской областями уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников.

В ту же ночь беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области. В результате атаки двух беспилотников на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва. Отмечается, что возгорания топлива нет.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в Новой Таволжанке после обстрела. Через некоторое время в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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