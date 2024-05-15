Вышел трейлер второго сезона «Дома Дракона»

Телекомпания HBO представила трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона». Промо-ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Max.

В видео показано, как Деймон Таргариен, дядя вновь взошедшей на престол Рейниры, приближается к Железному трону. Затем появляются кадры с кораблями, эпизоды с драконами и падающей короной.

Рейнира отмечает, что член династии Таргариенов, занимающий трон, не просто правитель или правительница, а защитник королевства.

Затем на экране появляется сводный брат Рейниры, сын ее соперницы Алисенты Хайтауэр, проходящий через тронный зал в окружении стражи — его представляют как короля Эйгона II Таргариена.

«Враг захватил мой трон», — подчеркивает Рейнира.

«Дом Дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов», основанным на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывающей о падении королевской династии Таргариенов.

До этого запланированный спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу был отменен. В феврале журнал Hollywood Reporter сообщал о работе над этим проектом, с упором на персонажа Джона Сноу. Однако, по последней информации, спин-офф с участием этого персонажа больше не находится в активной разработке на канале HBO.

Ранее HBO запланировал выпустить новый приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса.