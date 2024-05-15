В России нашли капсулу времени

В городе Холмске Сахалинской области во время проведения ремонтно-восстановительных работ на памятнике В.И. Ленину была обнаружена капсула времени. Об этом сообщил мэр МО «Холмский городской округ» Дмитрий Любчинов в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в капсуле находится послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года для будущих поколений в 2018 году.

В 2018 году ее пытались найти в честь столетия комсомольского движения, но безуспешно.

Только благодаря текущим ремонтно-восстановительным работам послание, спрятанное 54 года назад, было наконец обнаружено.

«И я обязательно Вам расскажу, что в нем написано — ведь это наша с Вами история!» — добавил Дмитрий Любчинов.

Также в этом году строители во время сноса школы нашли 104-летнюю капсулу времени. Как сообщают СМИ, капсула, заложенная в фундамент средней школы в Миннесоте (США), была найдена, когда строительная бригада сносила здание. Послание из прошлого было открыто на специальном общественном мероприятии.

Внутри были обнаружены различные предметы: магнит с символом школы, школьная газета, выпущенная в 1920 году, список учителей и финансовые отчеты.

Ранее в Крыму заложили капсулу с землей Брестской крепости.