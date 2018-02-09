«Давайте про доярку хотя бы, куда вас тянет!»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу, 9 февраля, обменялся с председателем совета директоров группы НЛМК Владимиром Лисиным вариантами анекдота про совещание в колхозе.

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Рассказывая о механизмах стимулирования бизнеса от вводимых в дальнейшем ограничений, Лисин упомянул «старый советский анекдот», передает RT.

«Колхоз, посевная на носу, единственный кузнец запил. На собрании председатель слушает предложения по выходу из ситуации. Среди предложений — отправка на лечение, лишение премий, рукоприкладство», — начал анекдот миллиардер.

Далее по сюжету председатель отклоняет все варианты из-за боязни того, что единственный кузнец уйдет в другой колхоз.

«Тянется рука: «А давайте его изнасилуем!» Председатель: «Ну как же так, что это вообще за предложение!» Тянется другая рука: «А давайте изнасилуем тракториста!» Председатель: «А причем здесь тракторист?» — «А у нас их двое!» — закончил предприниматель.

Глава государства вместе со всем залом посмеялся над анекдотом, а после обратился к Лисину: «Володя, ну рассказал бы про доярку хотя бы! Куда вас тянет!»

В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин пользуется различными источниками информации и зачастую использует те сведения, которые ему не готовили сотрудники и импровизирует. При этом он отметил, что хлесткие выражения или анекдоты — это не результаты работы пресс-службы президента.

«В данном случае, еще раз повторяю: что он использует гораздо более широкий спектр источников информации… у него есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты, он же человек», — сказал представитель главы государства.

Неделей ранее юморист Владимир Винокур, ставший доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2018 году, рассказал, что обсуждал с ним не только политические темы. По словам юмориста, Путина он знает вот уже больше 15 лет и много раз встречался с ним, получал из его рук награды в Кремле. При этом Винокур отметил, что общение проходило и в неформальном ключе.

«Мы с ним разговаривали не только на темы политические, я ему рассказывал анекдоты. Он хорошо реагировал. У него с юмором все хорошо. Люди проявляются очень просто — если человек умеет воспринимать смешное, значит он нормальный», — отметил он.

В середине декабря прошлого года Путин на ежегодной пресс-конференции пошутил про необходимость расходов на армию и флот, рассказав анекдот. Глава государства вспомнил шутку, в которой говорится, что «те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую», сообщает РИА «Новости».

«Эта совсем старая, есть и более современные шуточки», — отметил президент. В ответ на вопрос о повышении расходов на оборону страны Путин поделился с журналистами анекдотом, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.

«Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут», — ответил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты.

«Мы же не хотим с вами такого развития событий?» — приводит слова президента ФАН.

Двумя месяцами ранее на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин на просьбу подумать о решении по поводу участия или неучастия в президентских выборах в 2018 году, рассказал шутку про олигарха и его жену, отметив: он не думает, что по нынешнему главе государства будут скучать.

В ходе пленарного заседания один из участников дискуссии Федор Лукьянов отметил, что Путин играет важную роль, он — «противовес зла, который консолидирует, мобилизует». «В общем, не представляю себе, как же они без вас справятся. Поэтому мне кажется, что вам надо очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение. Миру вы нужны», — отметил активист.

На это Путин ответил шуткой.

«Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: «Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить «Ладу». — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: «Я буду тебя очень любить. И очень скучать». Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать», — ответил Путин.