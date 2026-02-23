Размер шрифта
Политика

Зеленский рассказал о совместной работе украинской разведки с западными партнерами

Зеленский: Киев получает разведданные от США и Европы в прежнем объеме
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для AFP (Agence France Press), что Украина продолжает получать разведданные от США и Европы в прежнем объеме.

«Мы ... получаем от Франции и других европейских стран разведданные такие, на которые у нас есть запрос. И мы получаем разведданные от американцев на уровне, который был все это время», — поделился Зеленский.

3 февраля специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его страна поставляет Украине большую часть разведданных. Он счел слова французского лидера лишь пиар-ходом ради заголовков в прессе.

Подобные заявления европейских политиков могут лишь повлиять на неокрепшие умы в рамках информационной войны, добавил он.

15 января Макрон заявил, что Франция предоставляет Украине две трети разведданных, которые используются Киевом в конфликте против России.

При этом, по данным испанской газеты El Pais, западные эксперты усомнились в словах Макрона о разведданных для Украины. Издание приводит мнение французского генерала в запасе Жерома Пеллистранди. Бывший военный объяснил, что такую информацию сложно измерять количественно, и потому неясно, что имел в виду Макрон под формулировкой о «двух третях».

Ранее газета Financial Times писала, что Европа сократит зависимость Киева от разведданных США за несколько месяцев.
 
