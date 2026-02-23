Размер шрифта
Норвежская лыжница назвала идиотизмом олимпийский марафон на 50 км

Норвежская лыжница Ларсен назвала идиотизмом масс-старт на 50 км на Олимпиаде
Stephanie Lecocq/Reuters

Норвежская лыжница Каролина Симпсон-Ларсен раскритиковала проведение марафона на 50 км на Олимпиаде 2026 года в Италии. Ее слова приводит VG.

«Я считаю, что это идиотизм. 30 км — это более чем достаточно, отрывы просто огромные... Не знаю, как это выглядит со стороны, но, по мне, так за 50 км вряд ли может произойти что-то интереснее, чем за 30 км», — сказала Ларсен.

Российская лыжница Дарья Непряева в масс-старте на 50 км совершала смену инвентаря на отсечке 21,6 км. Она ошиблась боксом (у нее 14-й, а она заехала в 12-й) и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг.

Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андрессон почти на девять минут. Серебро взяла норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула представительница Швейцарии Надя Келин. После завершения соревнований результат россиянки аннулировали.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее в Норвегии признались, что без Александра Большунова было скучно на Олимпиаде-2026.
 
