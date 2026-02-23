Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Болгарии почтили память советских воинов

В Софии возложили цветы к могиле советских воинов в честь Дня защитника Отечества
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Софии состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

Участие в церемонии приняли российские дипломаты во главе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. Она подчеркнула, что Россия выступает за мир, но армия и флот всегда должны быть готовы отставивать интересы родины.

«Сегодня мы по традиции собрались у памятника на могиле наших воинов. Это реальное захоронение людей, которые воевали вместе с болгарскими партизанами», — сказала Митрофанова.

До этого президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды в День защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что на передовой борьбы России за свое будущее находятся сильные, отважные, самоотверженные люди — солдаты и офицеры. Путин передал награды военным, удостоенным звания Героя России и Ордена Мужества.

Президент России Владимир Путин также обратился к россиянами с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

Ранее в Донецке торжественно отметили День защитника Отечества.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!