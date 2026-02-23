В Болгарии почтили память советских воинов

В Софии возложили цветы к могиле советских воинов в честь Дня защитника Отечества

В Софии состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу советским воинам в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

Участие в церемонии приняли российские дипломаты во главе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. Она подчеркнула, что Россия выступает за мир, но армия и флот всегда должны быть готовы отставивать интересы родины.

«Сегодня мы по традиции собрались у памятника на могиле наших воинов. Это реальное захоронение людей, которые воевали вместе с болгарскими партизанами», — сказала Митрофанова.

До этого президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды в День защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что на передовой борьбы России за свое будущее находятся сильные, отважные, самоотверженные люди — солдаты и офицеры. Путин передал награды военным, удостоенным звания Героя России и Ордена Мужества.

Президент России Владимир Путин также обратился к россиянами с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

Ранее в Донецке торжественно отметили День защитника Отечества.