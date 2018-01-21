Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с «Коммерсантомъ» рассказал о новом уровне русофобии в российско-американских международных отношениях. По мнению Лаврова, заряженность на русофобию сегодня не имела прецедентов в XX веке.

«Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону», — сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, в конце XX века была «негативная стабильность двух жестких блоков», двух систем миропорядка — социалистической и империалистической. На сегодняшний же день, отметил министр иностранных дел РФ, нет «никаких идеологических разногласий».

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Кроме того, Сергей Лавров коснулся ситуации на Ближнем Востоке — односторонние действия США в Сирии довели Турцию до приступов бешенства, заявил глава МИД РФ.

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию»,

— подчеркнул министр.

Он также добавил, что России вряд ли может быть хоть как-то выгоден срыв иранской ядерной сделки Вашингтоном — поскольку в этом случае США окажутся в положении видимой изоляции.

19 января Сергей Лавров заявил, что Вашингтон создает альтернативные органы власти в Сирии и это противоречит обязательствам, данным США.

«То, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт, и это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности [ООН], о приверженности территориальной целостности Сирии», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел России подытожил, что «отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договаривались», — это «достаточно характерно» для современной американской дипломатии.

15 января Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности Сирии.

«Рекс Тиллерсон, как и Джон Керри, неоднократно меня заверял, что единственной целью присутствия США в Сирии, включая и спецназ на земле, является уничтожение террористов, уничтожение ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России организация — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание на то, что новая инициатива США, предполагающая помощь так называемым Силам демократической Сирии в создании зон пограничной безопасности, обозначает обособление территории вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат.

«Но сейчас, даже если принять во внимание, что, как говорят американцы, ИГИЛ до конца не уничтожена, сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США все-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — резюмировал он.

В воскресенье, 21 января, госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудил с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-западе Сирии.

Американская сторона «очень обеспокоена» происходящими событиями и эскалацией боевых действий, которая угрожает мирному населению.

«Мы по-прежнему поддерживаем решение проблем в области безопасности Турции в рамках закона и как союзника НАТО и важного партнера в вопросе борьбы с ИГ. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — говорится в заявлении ведомства.

Госдеп США призвал все стороны сирийского кризиса сосредоточиться на противодействии ИГ и обеспечении мира и стабильности в Сирии.

В субботу, 20 января, МИД РФ прокомментировал начало военной операции Турции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн.

«Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции №2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации. В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», — говорится в тексте официального сообщения.

В МИД РФ также отметили, что с озабоченностью восприняли информацию о происходящем и подчеркнули, что основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.