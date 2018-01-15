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Лавров уважил украинскую целостность

Лавров: Россия уважает границы Украины после референдума в Крыму

РФ уважает территориальную целостность Украины – но в границах, сложившихся уже после воссоединения Крыма с Россией по итогам референдума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Будапештский меморандум предусматривал ненападение на Украину со стороны РФ, США и Британии с использованием ядерного оружия, а также что Украина взяла на себя отдельным договором «обязательства не поощрять неонацистские тенденции».

Российская Федерация «продолжает уважать территориальную целостность Украины», отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что уважение целостности распространяется на границы Украины после референдума в Крыму и его возвращения в Россию в 2014 году.
Об этом Лавров рассказал на пресс-конференции, подытоживающей деятельность МИД России в ушедшем году.

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Лавров подчеркнул, что Москва многократно отвечала на вопросы легалистского характера, особенно – в отношении Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году.

Согласно этому меморандуму, заявил глава МИД РФ, было решено, что Украина отказывается от советского ядерного оружия, а США, Великобритания и Россия «гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины».

Он также подчеркнул, что Россия «так и не применила, и не угрожала Украине» ядерными ударами, поэтому Будапештский меморандум не был нарушен.
Лавров указал, что события, последовавшие после Евромайдана, стали «грубейшим» нарушением отдельного украинского заявления, в котором Киев брал на себя обязательства «не поощрять расистские, неонацистские тенденции».

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва политически заинтересована в выполнении минских соглашений «без каких-либо изъятий». По словам Лаврова, эта позиция сочетается с линие РФ на «полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах», которые сложились уже после общенародного референдума в Крыму весной 2014 года, проведенного «в полном соответствии с международным правом».

Также Лавров добавил, что

масштаб украинской теме искусственно придает Запад, ошибочно рассматривая Украину как краеугольный камень в противостоянии с РФ.

Это «политизированный и абсолютно ошибочный подход», заявил глава МИД.

Он также отметил – если бы западные партнеры вместо поддержки «бездумной линии Киева» сосредоточились бы на выполнении украинцами Минских соглашений, то кризис в Донбассе был бы давно урегулирован. По словам Лаврова, Европа и США «прекрасно понимают тактику», которую украинские власти исполняют в отношении Минских договоренностей, разжигая силовую фазу противостояния.

Также Лавров подчеркнул, что передавать Киеву оставленные в Крыму ВСУ и ВМСУ оружие и технику Россия начала еще весной 2014. Однако этот процесс остановился после начала так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, когда власти Украины «назвали террористами тех, кто никогда на них не нападал».

Наконец, глава МИД РФ заявил, что решение о приостановке передачи было принято в связи с потенциальным использованием оружия «против людей, которые категорически отвергли антигосударственный переворот со стороны тех, кто предал анафеме русский язык, кто заявил, что надо русских изгнать из Крыма».

Лавров добавил, что у крымчан не было другого выбора, кроме как «защитить свою идентичность, многонациональную и многоконфессиональную культуру от такого рода бандитов».

12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точк.

«Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли», – заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что таким образом Москва проявляет свой политический настрой на то, чтобы процесс урегулирования ситуации на Украине «сдвинулся с мертвой точки».

14 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Денонсация должна коснуться пункта договора о признании двумя странами территориальных границ друг друга. Депутат заявил, что Договор о дружбе выгоден только для Украины, поскольку без оговаривания «механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы» во второй части Договора РФ признает территориальные границы Украины.

То есть, отметил парламентарий, речь идет о том, что Россия, подписав Договор в 1997 году, и ратифицировав его в 1999 году, подтвердила, что «считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».