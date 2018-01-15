Лавров уважил украинскую целостность

Российская Федерация «продолжает уважать территориальную целостность Украины», отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что уважение целостности распространяется на границы Украины после референдума в Крыму и его возвращения в Россию в 2014 году.

Об этом Лавров рассказал на пресс-конференции, подытоживающей деятельность МИД России в ушедшем году.

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Лавров подчеркнул, что Москва многократно отвечала на вопросы легалистского характера, особенно – в отношении Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году.

Согласно этому меморандуму, заявил глава МИД РФ, было решено, что Украина отказывается от советского ядерного оружия, а США, Великобритания и Россия «гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины».

Он также подчеркнул, что Россия «так и не применила, и не угрожала Украине» ядерными ударами, поэтому Будапештский меморандум не был нарушен.

Лавров указал, что события, последовавшие после Евромайдана, стали «грубейшим» нарушением отдельного украинского заявления, в котором Киев брал на себя обязательства «не поощрять расистские, неонацистские тенденции».

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва политически заинтересована в выполнении минских соглашений «без каких-либо изъятий». По словам Лаврова, эта позиция сочетается с линие РФ на «полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах», которые сложились уже после общенародного референдума в Крыму весной 2014 года, проведенного «в полном соответствии с международным правом».

Также Лавров добавил, что

масштаб украинской теме искусственно придает Запад, ошибочно рассматривая Украину как краеугольный камень в противостоянии с РФ.

Это «политизированный и абсолютно ошибочный подход», заявил глава МИД.

Он также отметил – если бы западные партнеры вместо поддержки «бездумной линии Киева» сосредоточились бы на выполнении украинцами Минских соглашений, то кризис в Донбассе был бы давно урегулирован. По словам Лаврова, Европа и США «прекрасно понимают тактику», которую украинские власти исполняют в отношении Минских договоренностей, разжигая силовую фазу противостояния.

Также Лавров подчеркнул, что передавать Киеву оставленные в Крыму ВСУ и ВМСУ оружие и технику Россия начала еще весной 2014. Однако этот процесс остановился после начала так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, когда власти Украины «назвали террористами тех, кто никогда на них не нападал».

Наконец, глава МИД РФ заявил, что решение о приостановке передачи было принято в связи с потенциальным использованием оружия «против людей, которые категорически отвергли антигосударственный переворот со стороны тех, кто предал анафеме русский язык, кто заявил, что надо русских изгнать из Крыма».

Лавров добавил, что у крымчан не было другого выбора, кроме как «защитить свою идентичность, многонациональную и многоконфессиональную культуру от такого рода бандитов».

12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военной техники из Крыма является жестом доброй воли, чтобы сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точк.

«Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли», – заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что таким образом Москва проявляет свой политический настрой на то, чтобы процесс урегулирования ситуации на Украине «сдвинулся с мертвой точки».

14 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Денонсация должна коснуться пункта договора о признании двумя странами территориальных границ друг друга. Депутат заявил, что Договор о дружбе выгоден только для Украины, поскольку без оговаривания «механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы» во второй части Договора РФ признает территориальные границы Украины.

То есть, отметил парламентарий, речь идет о том, что Россия, подписав Договор в 1997 году, и ратифицировав его в 1999 году, подтвердила, что «считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».