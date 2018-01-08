Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что западные партнеры «совсем заврались», обвиняя РФ во вмешательстве в выборы. Ответ директору ЦРУ Майку Помпео Захарова опубликовала в своем фейсбуке.

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«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело?» — удивляется представитель МИДа.

Захарова считает, что слова Помпео — вранье, а также отметила, что ни американские официальные лица, ни спецслужбы не заявляли «ни о чем подобном» ни разу, и никогда не ставили перед Москвой подобных вопросов.

«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» — одним словом, песня половецких пленниц», – подчеркнула Захарова.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил в интервью телеканалу CBS 8 января, что Российская Федерация и некоторые другие государства могут попытаться вмешаться в грядущие выборы в Конгресс США в 2018 году.

«Десятилетиями Россия вмешивается в избирательный процесс в США», — убежден директор ЦРУ.

По словам Помпео, у Соединенных Штатов есть «много противников, желающих подорвать западную демократию». ЦРУ работает над обеспечением «безопасности и демократичности» выборов в конгресс в 2018 году, подчеркнул он.

«Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов», — отметил Помпео.

В 2018 году в США пройдут выборы конгрессменов и сенаторов. Будет переизбрана вся палата представителей и часть Сената США. Одновременно с этим должны состояться выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.

Также 8 января помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер обвинил Россию во «вмешательстве» в предстоящие президентские выборы в Мексике.

«Что касается России, нас все больше беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, а также применение в них киберинструментов», — подчеркнул Макмастер.

По словам советника Трампа, Россия участвует в кампании по дезинформации избирателей в Мексике. Также он указал в качестве примера «российского вмешательства» референдум о независимости Каталонии, который состоялся в октябре 2017 года.

В конце декабря 2017 года глава МИД РФ России Сергей Лавров в шутку рассказал, в политику каких стран Москва вмешалась в ушедшем году.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия. Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать. Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!» — пошутил министр иностранных дел России.

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил, что расследование «российского вмешательства» в выборы в наносит урон по репутации США. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

«Это выставляет США в неприглядном свете и ставит страну в очень плохое положение», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Россию также часто обвиняют во вмешательстве в европейские политические процессы. Но при этом глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил 21 декабря, что у Лондона нет данных о вмешательстве России в референдум по выходу королевства из ЕС (Brexit) и другие политические процессы.

«Я не хотел особенно останавливаться на этом, поскольку у нас нет никаких данных об успешном российском вмешательстве в наши британские демократические процедуры. Есть отдельные свидетельства попыток вмешательства, но об успешных мы не знаем, ни в референдум по Brexit, ни в предвыборную кампанию», — сказал Джонсон.

При этом Джонсон отметил, что «есть другие страны, которые пережили это».

«Насколько я знаю, широко известно, что взлом базы данных Национального комитета Демократической партии США был результатом деятельности российских агентов в том или ином виде», — добавил Джонсон.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».