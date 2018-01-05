«Москва, Пекин и Вашингтон не ценят ЕС»

Россия, США и Китай «совершенно не ценят» Евросоюз, утверждает глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Такое заявление глава немецкого дипведомства сделал в ходе интервью журналу Spiegel.

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«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они вообще не ценят Европейский союз. Они его игнорируют», — сказал изданию Габриэль.

Он также сказал, что раньше Германия могла положиться на Францию, Великобританию и США, однако теперь, когда Вашингтон утрачивает свои лидерские позиции на международной арене, возникающий политический вакуум заполняют новые игроки. В их числе немецкий дипломат назвал, в частности, Россию и Иран, успешно действующие в Сирии, а также КНР с ее огромным торговым потенциалом.

По мнению Габриэля, эти процессы заставляют признать, что Германии не удалось преуспеть в продвижении собственных политических интересов в мире. В связи с этим политик призвал страны Евросоюза сформулировать общие европейские внешнеполитические интересы и отстаивать их совместно.

«В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным», — подытожил министр иностранных дел.

Высказывание Габриэля об «игнорировании» Европейского союза со стороны России, Китая и США прокомментировали российские сенаторы. По мнению первого зампреда Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, немецкий министр упомянул РФ и Китай только для вида. На самом же деле основной посыл его речи касался недовольства политикой Вашингтона, считает сенатор.

«<…> недовольство политикой США, признающей только свои интересы, уже выплескивается через край. — пояснил Клинцевич РИА «Новости». — Думаю, что именно это и отразилось, прежде всего, в заявлении Зигмара Габриэля. Что касается России и Китая, то они, можно сказать, искусственно пристегнуты сюда для соблюдения общего политеса», — сказал сенатор.

Он напомнил, что Москва не делала ничего, что можно рассматривать как проявление неуважения к Евросоюзу. «Отношения с Европой для нас поистине бесценны. Жаль, что мы не всегда получаем ответные импульсы», — отметил сенатор.

В начале декабря прошлого года Зигмар Габриэль уже поднимал вопрос о роли Берлина в мире и необходимости пересмотреть отношения ФРГ с Соединенными Штатами.

На Внешнеполитическом форуме в фонде Кербера немецкий министр заявил, что такое решение придется принять в связи с непредсказуемостью Вашингтона. «Уверенность, с которой мы смотрели на США как на защитников — и это несмотря на случавшиеся разногласия, — теперь начинает рушиться», — констатировал тогда Габриэль.

Действительно, в последнее время разногласия между Берлином и Вашингтоном только усиливались. Это касается ситуаций с иранским досье, антироссийскими санкциями, признанием Иерусалима столицей Израиля и другими неудобными для европейцев внешнеполитическими решениями американских политиков.

В ноябре Габриэль в интервью изданию Bild am Sonntag назвал «подорванные отношения» между США и Россией «самой большой угрозой для мира во всем мире».

Тогда же он выразил мнение, что Россия и США могут предотвратить распространение ядерного оружия только сообща, а Германия в этом вопросе должна выступить в качестве миротворца.

Еще месяцем ранее Габриэль и вовсе предупреждал о возможности объединения Европы против США из-за позиции Вашингтона по иранской ядерной сделке — по словам политика, вместо сотрудничества с американцами европейские государства могут сблизиться с Китаем и Россией.

«Прекращение соглашения с Ираном [по ядерной сделке] превратит Ближний Восток в регион горячих кризисов», — пояснил свои слова министр. Габриэль также предупредил, что в таком случае вновь появляется вероятность новой войны.

«Важно, что Европа придерживается единого мнения по этому вопросу... Мы также должны показать американцам, что их поведение подталкивает нас, европейцев, к единой позиции с Россией и Китаем по вопросу Ирана — против США», — заключил глава немецкого МИДа.