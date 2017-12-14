КНДР негативно отреагировала на обсуждение на министерском заседании Совета безопасности ООН возможной морской блокады страны, указав, что Пхеньян будет считать это решением военного характера, сообщается в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

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«Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как военные действия против нас и предпримем жесткие ответные меры самообороны. Морская блокада представляет собой грубое нарушение суверенитета самостоятельного государства, абсолютно недопустимый воинственный агрессивный акт», — указал представитель Северной Кореи.

Также в четверг 14 декабря заявления об обстановке на Корейском полуострове сделали соседи КНДР. Так, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином указал, что войну в регионе нельзя допустить ни в коем случае. Южнокорейская сторона, в свою очередь, пообещала твердо, всеми силами пытаться решать проблему Корейского полуострова мирными методами, а также выразила готовность работать с Пекином для поддержания регионального мира и стабильности.

Сегодня же президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции указал, что необходимо прекратить нагнетания вокруг Северной Кореи для урегулирования сложившейся ситуации, сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что с обеих сторон пора уже прекратить нагнетание ситуации. Мы уже услышали американских партнеров: «Мы прекратим учения». Но нет, опять провели, Северная Корея опять запустила ракету. Надо эту спираль закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь. Достаточно одного пуска для катастрофических последствий, и для этого сейчас нет никакой необходимости», — пояснил российский лидер.

В тот же день делегация Минобороны России приняла участие в первом заседании совместной военной комиссии Россия — КНДР в Пхеньяне, военные обсудили выполнение международных правовых соглашений о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в российском посольстве в Северной Корее.

«В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности», — указывалось в сообщении дипломатической миссии.

Днем ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон пока не видит возможностей для диалога с Пхеньяном.

«Наша политика остается прежней: мы готовы к диалогу когда придет время, но очевидно, то это время еще не пришло. США остаются открытыми для диалога, когда КНДР покажет стремление вести разговор по мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы не видим свидетельств к такому диалогу», — сказала сотрудница американского внешнеполитического ведомства.

Нойерт добавила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон, ранее заявивший, что Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном в любой момент, «не реализует новую политику». Представитель Госдепа пообещала, что политика США остается неизменной — ее приоритет заключается в оказании максимального давления на КНДР с помощью дипломатии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Россия позитивно оценивает заявления США о возможности переговоров с КНДР по проблеме ядерных вооружений.

«Можно констатировать, что подобные конструктивные заявления гораздо больше импонируют, чем такая конфронтационная риторика, которую мы слышали до сих пор.

Безусловно, это можно приветствовать, а главное, это идет в русле тех призывов, которые оглашала российская сторона, о чем говорил неоднократно президент Путин: о том, что конфронтационная риторика и любые шаги, которые могут провоцировать дальнейшую напряженность на Корейском полуострове, абсолютно контрпродуктивны», — отметил представитель главы государства.

Стоит также заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что северокорейские ученые и рабочие продолжат производство «новейшего оружия и оборудования» для «укрепления ядерной силы по качеству и количеству».

Соответствующее заявление глава КНДР сделал во время торжественного мероприятия в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. Он заявил, что «таким образом были вновь продемонстрированы достоинство и мощь нашего могущественного государства во всем мире». Ким Чен Ын лично наградил медалями тех, кто принимал участие в создании и испытании ракеты. Также он заявил, что КНДР должна разрабатывать и производить больше разнообразного оружия.