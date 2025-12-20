На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали о попытках Берна стать посредником в украинском вопросе

Посол Гармонин: Берн не делал конкретных предложений по украинскому конфликту
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Власти Швейцарии не передавали в посольство РФ конкретных предложений по посредничеству в переговорах по Украине. Об этом РИА Новости заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

При этом, по его словам, российская сторона не раз фиксировала заявления различных швейцарских официальных лиц, сделанные публично, которые можно истолковать, «как попытки робко предложить свое посредничество» в урегулировании украинского конфликта.

В МИД Швейцарии в свою очередь заявили агентству, что Берн приветствует работу по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и готов стать принимающей стороной или посредником в переговорах.

В ноябре украинская делегация на обсуждении американского мирного плана в Женеве назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с Россией.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, при этом с 24 февраля 2022 года Берн присоединился почти ко всем европейским антироссийским санкциям.

Ранее в Швейцарии вынесли приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами