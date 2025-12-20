В МИД России рассказали о попытках Берна стать посредником в украинском вопросе

Власти Швейцарии не передавали в посольство РФ конкретных предложений по посредничеству в переговорах по Украине. Об этом РИА Новости заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

При этом, по его словам, российская сторона не раз фиксировала заявления различных швейцарских официальных лиц, сделанные публично, которые можно истолковать, «как попытки робко предложить свое посредничество» в урегулировании украинского конфликта.

В МИД Швейцарии в свою очередь заявили агентству, что Берн приветствует работу по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и готов стать принимающей стороной или посредником в переговорах.

В ноябре украинская делегация на обсуждении американского мирного плана в Женеве назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с Россией.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, при этом с 24 февраля 2022 года Берн присоединился почти ко всем европейским антироссийским санкциям.

Ранее в Швейцарии вынесли приговор воевавшему на стороне ВСУ наемнику.