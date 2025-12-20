В Майами завершилась встреча Украины и США

Умеров: в США завершилась встреча с американскими и европейскими партнерами

В Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Завершили встречу в Соединенных Штатах с американскими и европейскими партнерами», — написал он, отметив, что проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о ее итогах.

По его словам, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

18 декабря портал Axios сообщил, что на этой неделе запланирована встреча спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

По информации Politico, встреча, на которой Вашингтон поделится итогами последнего раунда переговоров с Украиной, пройдет в Майами 20–21 декабря.

Ранее постпред США заявил, что переговоры по Украине вышли на финальную стадию.