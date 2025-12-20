На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака

Ушедшая из РФ марка Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака
Volvo

Шведская компания Volvo подал заявку в Роспатент на регистрацию в России трех товарных знаков, сообщает ТАСС.

«Товарные знаки Volvo, под которым концерн выпускает автомобили, подаются по трем классам (№ 07, 12, 37) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в которые входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы, станки и двигатели, а также услуги в области ремонта и технического обслуживания», — сообщает агентство.

Шведский автоконцерн Volvo приостановил деятельность в России в феврале 2022 года.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что ушедшие из России автопроизводители не смогут вернуться на прежних условиях.

