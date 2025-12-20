На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Навроцкий убрал «Круглый стол» перед встречей с Зеленским

Fakt: Навроцкий убрал переговорный стол перед встречей с Зеленским в Варшаве
Ints Kalnins/Liesa Johannssen/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий убрал Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает польское издание Fakt.

Руководитель Польши рассказал, что попросил перевезти артефакт в Музей истории Польши в столице в качестве знака завершения эпохи посткоммунизма.

Навроцкий заявил, что независимая Польша может сделать больше, чем просто идеализировать «Круглый стол».

«Круглый стол» — это стол для переговоров в Колонном (Бальном) зале Президентского дворца в Варшаве, за которым было подписано большое количество значимых для польского народа договоров, в том числе, и о легализации антикоммунистической партии «Солидарность» в 1980-х годах.

Зеленский 19 декабря провел встречу с Навроцким. Польский президент после переговоров с коллегой пожаловался на то, что Киев недооценивает помощь Варшавы. По словам политика, об этом он сказал Зеленскому «в твердой, но вежливой и джентльменской беседе».

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о «сильных картах» в руках Зеленского.

