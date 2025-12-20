На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ПМР признал встревоженность из-за поступления нового оружия в Молдавию

Красносельский: Молдавия получает все больше оружия, это вызывает тревогу
true
true
true
close
Артем Кулекин/РИА Новости

Молдавия получает все больше оружия из-за рубежа, это не может не вызывать обеспокоенность у Приднестровья. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Политик задался вопросом, почему Молдавия получает оружие в тайне от общественности, какое еще оружие могло быть поставлено таким «секретным» образом. По словам Красносельского, население Приднестровья понимает, что эти системы имеют наступательный характер, это не средство обороны. И такого наступательного оружия у Молдовы становится все больше, отметил глава непризнанной республики.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщала, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз.

В апреле министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что армия страны получит от Евросоюза помощь, в которую войдут системы противовоздушной обороны

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика нужна Евросоюзу в качестве площадки для войны с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами