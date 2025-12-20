Красносельский: Молдавия получает все больше оружия, это вызывает тревогу

Молдавия получает все больше оружия из-за рубежа, это не может не вызывать обеспокоенность у Приднестровья. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Политик задался вопросом, почему Молдавия получает оружие в тайне от общественности, какое еще оружие могло быть поставлено таким «секретным» образом. По словам Красносельского, население Приднестровья понимает, что эти системы имеют наступательный характер, это не средство обороны. И такого наступательного оружия у Молдовы становится все больше, отметил глава непризнанной республики.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщала, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз.

В апреле министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что армия страны получит от Евросоюза помощь, в которую войдут системы противовоздушной обороны

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика нужна Евросоюзу в качестве площадки для войны с Россией.