Военкор заявил, что Путин на прямой линии снял главный вопрос СВО

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии окончательно снял главный вопрос по специальной военной операции (СВО). Об этом написал военкор Александр Коц в колонке для kp.ru., напомнив слова российского лидера, что «русская земля — это не предмет компромисса».

Помимо этого, журналист отметил, что российский лидер обозначил, что Россия готова и хочет завершить конфликт мирными средствами, основываясь на принципах, которые были изложены им в июне прошлого года в МИД и «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису».

Коц вспомнил прошлогоднее заявление, на которое ссылался Путин: «украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей».

Поэтому, по словам военкора, в прогнозе о продолжительности СВО следует опираться на принцип — «никаких договорнячков, никаких уступок по территориальному вопросу».

Путин 19 декабря провел прямую линию, в рамках которой ответил на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Общее число вопросов, собранных к мероприятию, превысило 2,5 млн. «Итоги года» продлились 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов. Самая долгая прямая линия с Путиным состоялась в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

