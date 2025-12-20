В Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на странице в соцсети Х по итогам публикации части файлов Джеффри Эпштейна одной фразой отреагировала на фотографию бывшего президента США Билла Клинтона, лежащего в джакузи, вероятно, с девушкой, чье лицо скрыто.

«О боже», — написала Левитт, добавив смайлик с красными щеками, и приложив фотографию с Биллом Клинтоном.

При этом американский Минюст опубликовал и другие фотографии бывшего президента США Билла Клинтона с обнимку с девушками. На одном из кадров экс-президент позирует с девушкой в компании музыканта Майкла Джексона, а также певицы и актрисы Дайаны Росс.

На другом фото Клинтон и фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер вместе обнимают девушку в ресторане. Кроме того, опубликованы снимки, где экс-глава Белого дома находится с девушками наедине. На одном из таких кадров он сидит в кресле, обнимая девушку, чья рука лежит у него на плече.

Ранее Минюст США опубликовал фото Эпштейна с чеком от Трампа на $22,5 тыс.