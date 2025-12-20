На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали сделать выбор в пользу живой елки для обеззараживания воздуха

Химик Дорохов: живая елка обеззараживает воздух и помогает снять стресс
vhpicstock/Shutterstock/FOTODOM

Запах хвои от живой елки помогает снять стресс и уничтожить в воздухе опасные бактерии и грибки. Кроме того, некоторые летучие соединения в запахе обладают противовоспалительным эффектом, рассказал химик, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Ключевыми действующими веществами здесь являются фитонциды — летучие органические соединения, вырабатываемые растениями для защиты от болезней, бактерий, грибков и насекомых. Для хвойных деревьев характерен богатый спектр монотерпенов — класса фитонцидов, к которому относится альфа-пинен. Именно он в значительной степени формирует тот самый, узнаваемый «сосновый» аромат.

«Альфа-пинен проявляет выраженную антибактериальную и противогрибковую активность, способствуя очищению воздуха в помещении. Более того, доказан его противовоспалительный потенциал за счет модуляции клеточных сигнальных путей. Помимо альфа-пинена, в аромате хвои, особенно пихты и ели, значительную роль играет такое соединение как борнилацетат. Ему приписывают мягкие седативные, успокаивающие свойства, способствующие снятию нервного напряжения и улучшению сна. Букет ароматов живой ели работает комплексно: альфа-пинен бодрит и очищает, а борнилацетат помогает расслабиться», – рассказал Дорохов.

С точки зрения активного выделения фитонцидов дерево становится бесполезным после того как засыхает, и процессы его жизнедеятельности полностью останавливаются.

«Обычно засыхание происходит через 7-10 дней после спиливания при условии, что ствол стоит в воде. Без воды усыхание и «молчание» наступает в разы быстрее. Свежесрубленное дерево, регулярно подпитываемое влагой, будет активно насыщать воздух полезными летучими веществами на протяжении всех новогодних праздников. Я рекомендую выбирать пихту (Нордмана или Фразера), так как она меньше осыпается и хорошо сохраняет свежесть, или сосну, если вам больше нравится ее классический смолистый аромат. Главное — обеспечить дереву максимальную свежесть и водный режим», – заключил химик.

Ранее оказалось, что шизофрения может быть спровоцирована собственным иммунитетом.

