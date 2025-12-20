Трамп осудил действия агентов ФБР, пришедших в его поместье во Флориде

Трамп рассказал, что агенты ФБР при обыске в Мар-а-Лаго рылись в белье его жены

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) рылись в нижнем белье его супруги Мелании Трамп. Об этом сообщает Fox News.

«Эти животные пытались напасть на меня в Мар-а-Лаго, они залезли в шкаф моей жены», — сказал республиканец, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

По словам Трампа, когда они с супругой пришли домой, в ее ящике с бельем, где все было аккуратно сложено, образовался жуткий беспорядок.

Президент заявил, что не может позволить «этим омерзительным бандитам» из ФБР уйти безнаказанными.

В феврале 2022 года Трампа заподозрили в том, что он после окончания первого президентского срока в 2021-м году увез из Белого дома 15 коробок с секретными документами, которые нужно было сдать в Национальный архив. В итоге бывший глава государства вернул бумаги, однако Минюст США распорядился провести обыски в Мар-а-Лаго, чтобы убедиться, что политик ничего не оставил себе.

Сотрудники ФБР пришли во флоридскую резиденцию политика в августе 2022-го и изъяли 11 коробок с секретной документацией. Трамп после этого утверждал, что информация в бумагах была уже рассекречена, и он был готов добровольно отдать их следствию.

Через две недели Трамп обратился с жалобой в суд.

Ранее Трамп в шутку присудил себе $1 млрд по иску о нарушениях при обыске в его имении.