Синоптики пообещали снег и холод в новогоднюю ночь в Москве

ТАСС: в Москве и Подмосковье на Новый год ожидаются снег и легкий мороз

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег и температура до −5 °C. Об этом сообщил ТАСС доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода, при этом возможен небольшой снег. По его словам, в праздничную ночь термометры покажут около −3 °C в столице и до −5 °C в Подмосковье, что создаст легкий мороз и добавит праздничной атмосферы.

Днем 1 января температура в Москве составит примерно −1 °C, в области — до −3 °C. Пинаев подчеркнул, что прогноз является предварительным и основан на долгосрочных моделях, сильных морозов или аномально теплой погоды в Новый год не ожидается.

Подобный прогноз давала и главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег и похолодание. По ее словам, морозная погода сохранится в дневные часы и в новогоднюю ночь. В столице столбики термометров покажут -5…-7 °C.

