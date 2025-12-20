На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптики пообещали снег и холод в новогоднюю ночь в Москве

ТАСС: в Москве и Подмосковье на Новый год ожидаются снег и легкий мороз
true
true
true
close
Авилов Александр/Агентство «Москва»

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег и температура до −5 °C. Об этом сообщил ТАСС доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода, при этом возможен небольшой снег. По его словам, в праздничную ночь термометры покажут около −3 °C в столице и до −5 °C в Подмосковье, что создаст легкий мороз и добавит праздничной атмосферы.

Днем 1 января температура в Москве составит примерно −1 °C, в области — до −3 °C. Пинаев подчеркнул, что прогноз является предварительным и основан на долгосрочных моделях, сильных морозов или аномально теплой погоды в Новый год не ожидается.

Подобный прогноз давала и главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег и похолодание. По ее словам, морозная погода сохранится в дневные часы и в новогоднюю ночь. В столице столбики термометров покажут -5…-7 °C.

Ранее синоптик откровенно ответил, пора ли прогнозировать погоду на новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами