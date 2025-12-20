В Удмуртии подросток спалил кухню, когда готовил еду

В Удмуртии 13-летний школьник, оставшись один дома, едва не сжег квартиру, пытаясь приготовить еду. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел днем 18 декабря в Ижевске на улице Барышникова. Подросток решил приготовить себе чипсы, но перегрел масло. Жидкость начала бурлить и разбрызгиваться, а ее капли, попав на открытый огонь газовой плиты, мгновенно вспыхнули.

Мальчик попытался справиться с огнем самостоятельно. Сначала он схватил огнетушитель, но тот оказался нерабочим. Затем попробовал сбить пламя тряпкой, однако это не помогло. Не поддавшись панике, школьник позвонил по номеру «112», объяснил ситуацию диспетчеру и, забрав собаку, выбежал из квартиры на улицу.

На тушение пожара прибыли 10 спасателей МЧС. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на кухне площадью около шести квадратных метров.

