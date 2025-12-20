На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Удмуртии подросток спалил кухню, когда готовил еду

В Удмуртии школьник пытался приготовить еду и устроил пожар
МЧС Удмуртии

В Удмуртии 13-летний школьник, оставшись один дома, едва не сжег квартиру, пытаясь приготовить еду. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел днем 18 декабря в Ижевске на улице Барышникова. Подросток решил приготовить себе чипсы, но перегрел масло. Жидкость начала бурлить и разбрызгиваться, а ее капли, попав на открытый огонь газовой плиты, мгновенно вспыхнули.

Мальчик попытался справиться с огнем самостоятельно. Сначала он схватил огнетушитель, но тот оказался нерабочим. Затем попробовал сбить пламя тряпкой, однако это не помогло. Не поддавшись панике, школьник позвонил по номеру «112», объяснил ситуацию диспетчеру и, забрав собаку, выбежал из квартиры на улицу.

На тушение пожара прибыли 10 спасателей МЧС. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на кухне площадью около шести квадратных метров.

До этого в Стерлитамаке ребенок из любопытства поджег диван и едва не спалил квартиру.

Ранее пьяный россиянин сжег дом после ссоры с женой.

