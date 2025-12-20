На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шер, Уитни Хьюстон и Пол Саймон получат «Грэмми» за жизненные достижения

Шер, Уитни Хьюстон и Пол Саймон получат «Грэмми» за вклад в музыку
Американские певицы Шер и Уитни Хьюстон, а также рок-музыкант Пол Саймон будут удостоены специальной премии «Грэмми» за жизненные достижения в музыкальной сфере. Об этом сообщила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США на своем официальном сайте.

Кроме того, престижную награду получат мексикано-американский гитарист Карлос Сантана и вокалистка Чака Хан. Нигерийский мультиинструменталист Фела Кути (1938–1997) будет награжден посмертно.

В академии отметили, что эти артисты на протяжении десятилетий создавали уникальные композиции, объединяющие слушателей разных поколений по всему миру. Так, песня Хьюстон I Will Always Love You, выпущенная в 1992 году, стала самым продаваемым синглом с женским вокалом в истории.

Специальная премия за жизненные достижения вручается исполнителям, которые внесли значительный вклад в индустрию звукозаписи. Церемония награждения состоится 31 января следующего года, за день до основной церемонии «Грэмми».

Ранее в Москве прошла церемония вручения премии «Легенды Тавриды».

