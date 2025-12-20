Уличный артист попал в реанимацию после нападения пьяной женщины на фаер-шоу

Baza: в Петербурге женщина напала на артиста фаер-шоу и пнула канистру с горючим

В центре Петербурга по вине пьяной зрительницы сильные ожоги получил уличный артист, мужчина госпитализирован в реанимацию с ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Большой Морской улице во время фаер-шоу. Нетрезвая зрительница подошла к сцене и пнула в сторону артиста канистру с горючим. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло, загорелась одежда 27-летнего фаерщика. Мужчина госпитализирован в отделение реанимации с ожогами 50% тела.

По данным 78.ru, нападавшей оказалась местная жительница. Женщина почувствовала запах гари, выбежала на улицу, увидела представление и пнула емкость с горючей жидкостью. Злоумышленницу задержали очевидцы, она доставлена в отдел полиции. Жена пострадавшего артиста сообщила, что у него сильно обожжена левая часть тела. Мужчине может потребоваться операция по пересадке кожи.

Ранее пьяный мужчина с топором разгромил бар после отказа включить любимую песню.