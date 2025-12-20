На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уличный артист попал в реанимацию после нападения пьяной женщины на фаер-шоу

Baza: в Петербурге женщина напала на артиста фаер-шоу и пнула канистру с горючим
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В центре Петербурга по вине пьяной зрительницы сильные ожоги получил уличный артист, мужчина госпитализирован в реанимацию с ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Большой Морской улице во время фаер-шоу. Нетрезвая зрительница подошла к сцене и пнула в сторону артиста канистру с горючим. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло, загорелась одежда 27-летнего фаерщика. Мужчина госпитализирован в отделение реанимации с ожогами 50% тела.

По данным 78.ru, нападавшей оказалась местная жительница. Женщина почувствовала запах гари, выбежала на улицу, увидела представление и пнула емкость с горючей жидкостью. Злоумышленницу задержали очевидцы, она доставлена в отдел полиции. Жена пострадавшего артиста сообщила, что у него сильно обожжена левая часть тела. Мужчине может потребоваться операция по пересадке кожи.

Ранее пьяный мужчина с топором разгромил бар после отказа включить любимую песню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами