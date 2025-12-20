На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Директор Запорожской АЭС рассказал о худшем сценарии при атаке на станцию

Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстрелы Запорожской атомной станции (ЗАЭС) могут привести к последствиям, сопоставимым с Чернобылем или Фукусимой. Об этом заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.

Он отметил, что в истории атомной энергетики было две серьезные аварии: на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на японской Фукусиме в 2011 году.

«Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — сказал Черничук.

16 декабря представители атомной электростанции заявили, что электроснабжение по одной из внешних линий питания ЗАЭС перестало поступать в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Радиационный фон на станции остается в норме, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, добавили они.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку «очередной попыткой ядерного терроризма».

Ранее на ЗАЭС рассказали о результатах ремонтной кампании.

