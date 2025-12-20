Россиян предупредили о затяжной магнитной буре

Геомагнитная обстановка в предновогоднюю неделю 2025 года будет относительно спокойной, однако перед Новым годом ожидается серия мощных всплесков солнечной активности, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии (ИК) РАН.

По данным ученых, 23 декабря ожидается магнитная буря силой в 5 баллов («красный» уровень опасности), на следующий день буря немного ослабнет, но магнитное поле Земли останется возмущенным — 4 балла (оранжевый» уровень). Такая обстановка будет сохраняться вплоть до 29 декабря, после чего, 30 декабря, как отмечают в ИКИ РАН, ожидаются сильные магнитные возмущения в 5 баллов. Таким образом самая сильная буря будет накануне Нового года, а не в сам праздник, уточнили эксперты.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

Ранее сообщалось, что от Солнца оторвался крупный протуберанец.