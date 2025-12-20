На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Европейские подсвинки» претендуют на статус афоризма

Минпросвещения: «европейские подсвинки» могут войти в словарь как афоризм
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Словосочетание «европейские подсвинки», использованное президентом России Владимиром Путиным, может войти в словарь 2025 года как афоризм. Об этом сообщила RT доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения, доктор филологических наук Татьяна Фадеева.

По ее словам, нейтральная лексема «подсвинки», изначально обозначающая поросенка в возрасте от четырех до десяти месяцев, в контексте высказывания президента приобретает отрицательную коннотацию, выражая оценку политической несостоятельности оппонентов.

Эксперт отметила, что сочетание с прилагательным «европейские» усиливает переносное значение словосочетания, подразумевая страны, «не обладающие суверенитетом и политической субъектностью».

17 декабря Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Он заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».

Ранее в Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине.

