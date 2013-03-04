Леха Валенсу проверят на ненависть к геям

Польская прокуратура проверит высказывания экс-президента страны Леха Валенсы на пропаганду «ненависти к сексуальным меньшинствам», сообщили в понедельник местные СМИ. В прошлую пятницу в интервью польскому телеканалу TVN 24 бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии заявил, что «меньшинство не должно садиться на голову большинству» и что в сейме депутаты-гомосексуалы должны сидеть в последнем ряду или вообще «за стеной». «Не хочу, чтобы это меньшинство, с которым я не согласен, выходило на улицу и баламутило моих детей и внуков», — заявил Валенса.

Высказывания экс-президента вызвали возмущение среди представителей сразу нескольких партий, журналистов и участников общественных движений. В прокуратуру с заявлением обратился бывший депутат польского парламента Рышард Новак. Он обвинил Валенсу в разжигании ненависти по отношению к сексуальным меньшинствам. Представитель прокуратуры Барбара Своробович сообщила, что рассмотрение заявления начнется 4 марта.

Сексуальные меньшинства в парламенте представляет партия «Движение Паликота», которая на парламентских выборах в октябре 2011 года заняла третье место, получив более 10% голосов. Программа этой партии была радикальной для Восточной Европы: бесплатный доступ в интернет, легализация однополых браков, легализация легких наркотиков. Благодаря прохождению движения в парламент депутатами впервые стали транссексуал Анна Гродская и гей Роберт Бьедрон. Между тем польский парламент недавно отклонил законопроект о предоставлении однополым парам дополнительных прав.

Валенса заявил позднее, что не собирается не перед кем извиняться. На предложение Бьедрона встретиться с экс-президентом, Валенса ответил, что ни при каких обстоятельствах не собирается встречаться с «Движением Паликота». «Я уважаю его, но не хочу говорить с ним», — сказал он.

Валенса считается в Польше одним из основателей современного польского демократического государства. В 1983 году он, тогда преследуемый лидер профсоюза «Солидарность», был удостоен Нобелевской премии мира за свою борьбу с коммунистическим режимом. А после его падения в 1990 году стал первым президентом демократической Польши.