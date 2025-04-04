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Чаплин, Железный человек и еще 8 лучших ролей Роберта Дауни — младшего

Актеру Роберту Дауни — младшему исполнилось 60 лет
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4 апреля юбилей празднует Роберт Дауни — младший: невероятно талантливый артист, в молодости с двух ног ворвавшийся в голливудское кино, чуть не убивший себя и свою карьеру наркозависимостью и многочисленными проблемами с законом, но все же нашедший силы измениться в лучшую сторону и стать, в буквальном смысле, Железным человеком. По случаю 60-летия актера «Газета.Ru» вспоминает о 10 его лучших ролях.

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