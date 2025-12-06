На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер лучший Дед Мороз России: «Просто не проснулся»

Скоропостижно скончался актер Александр Скавыш
true
true
true
close
«Свободный театр» Урай/VK

Актер и режиссер, лучший Дед Мороз России Александр Скавыш скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в «Свободном театре» города Урай.

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра каждого артиста, каждого спектакля», — пишут о нем коллеги.

В беседе с aif.ru его знакомый Вячеслав Казанцев уточнил, что смерть актера была скоропостижной. Он назвал уход Скавыша невосполнимой утратой для всего театрального сообщества Югры.

«Много работал, планировал. И просто не проснулся», — сказал он, добавив, что близкие не раскрывают обстоятельств смерти артиста.

Известно, что ранее у Скавыша были проблемы с сердцем, несколько лет назад он перенес операцию, после чего успешно восстановился и продолжал работать.

Александр Скавыш был занят почти во всем репертуаре «Свободного театра», сыграл в постановках «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», недавних премьерах «Птица Сури» и «Капкан». Был режиссером школьного театра «Антре».

Также на протяжении 30 лет актер создавал образ Деда Мороза и был удостоен почетного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.

Накануне умер актер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat.

Ранее умерла актриса — прототип главной героини «Хроник Нарнии».

