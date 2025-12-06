Российский голкипер Сафонов может сыграть первый матч за «ПСЖ» в сезоне

Российский вратарь Матвей Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном», сообщает «Чемпионат».

Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье не попал в заявку на игру из-за травмы. Встреча между «ПСЖ» и «Ренном» начнется 6 декабря в 23.05 по московскому времени.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды.

Основной вратарь команды Люка Шевалье не тренировался с командой 3 декабря из-за опухоли на лодыжке, которая еще не полностью спала после травмы.

Ранее главный тренер «ПСЖ» отказался отвечать на вопрос о Сафонове.