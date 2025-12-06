На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Запорожской АЭС восстановлено стабильное энергоснабжение

На ЗАЭС сообщили о восстановлении стабильного энергоснабжения
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции заявили о восстановлении стабильного энергоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«На Запорожской атомной электростанции введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская», что обеспечивает станции устойчивое внешнее электроснабжение», — отмечается в публикации.

До этого в пресс-службе станции указали, что в ночь на 6 декабря ЗАЭС на несколько часов лишилась внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. После чего станция перешла в режим полной потери внешнего питания. Согласно регламентам, для обеспечения внутренних потребностей были задействованы резервные дизель-генераторы. В ведомстве подчеркнули, что все системы безопасности работали штатно.

После этого энергоснабжение станции было восстановлено через линию 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения линий электропередачи уточняются.

На ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих зонах остается в пределах естественных значений, угроз для персонала и населения нет.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за сутки дронов в зоне СВО.

