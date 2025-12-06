Ветеран «Спартака» раскритиковал место команды в турнирной таблице РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал место команды в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Шестое место «Спартака» по итогам первой части РПЛ — мягко говоря, неудачный результат. Это не место «Спартака», были где-то сделаны ошибки. Надо делать серьёзный разбор. Клуб должен бороться за чемпионство или призовые места», — сказал Гладилин.

В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

Ранее тольяттинский «Акрон» не смог вовремя вылететь на матч с петербургским «Зенитом».